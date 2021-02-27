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Общество

Проект "Зеленая идея" стартовал в Нижнем Новгороде

11 марта 2021 19:33  [94] Общество

Проект "Зеленая идея" стартовал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект реализуется при поддержке министерства экологии и природных ресурсов региона.

В настоящее время уже состоялась презентация проектов и идей экоактивистов. На презентацию проекта участникам отводилось не более 1 минуты. Активисты представили 18 идей, связанных с раздельным сбором отходов, экопросвещением, изготовлением и сбытом экологичной одежды и иных изделий. Организаторы конкурса оценят проекты и примут решение о поддержке и возможности их дальнейшей реализации.

Одним из первых в ряды экокоманды "Зеленая идея" вступил молодежный министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Тимур Кочетков. Он представил проект, связанный с особо охраняемыми природными территориями Нижегородской области.

"Министерство экологии всегда поддерживает активную и прогрессивную молодежь, которая неравнодушно относится к окружающей среде. В экологических вопросах важен не только порыв, но и обмен знаниями. Природоохранное законодательство постоянно видоизменяется, нужно владеть темой. Активисты рассматривают вопросы экологии свежим взглядом, что, безусловно, может способствовать более эффективной реализации в нашем регионе национального проекта "Экология". Я, как молодежный министр, буду всячески поддерживать новое движение и реализацию значимых проектов", - сказал Тимур Кочетков.

Цель "Зеленой идеи" - сотрудничество органов власти, бизнеса и общественности в реализации экологических инициатив межрегионального и всероссийского уровня, проведение обучения в области устойчивого развития и экологии. Активисты благодаря участию в проекте смогут приобрести практические навыки по экологизации организаций и предприятий, по реализации совместных проектов экологического просвещения населения.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волга, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленные на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".

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Теги:
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