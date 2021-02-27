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Анонсы событий для СМИ на 12 марта 2021 года
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11 марта 2021 21:47  [83] Нижний сегодня: главные события дня
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

11 марта 2021 21:47  [83] Общество

Чиновникам в Нижнем Новгороде грозит увольнение за некачественную уборку снега

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев не исключил увольнения чиновников, ответственных за некачественную уборку снега с городских улиц. Сейчас руководителю дорожного департамента объявлен выговор. Юрий Шалабаев также принял решение депремировать ответственных за недобросовестную расчистку улиц.

Экс-министр экологии Нижегородской области Юрий Грошев скончался 10 марта

Экс-министр экологии Нижегородской области Юрий Грошев скончался 10 марта. Он умер от болезни сердца.

Транспортные карты пенсионерам в Нижегородской области разблокируют в ближайшее время

Транспортные карты пенсионерам в Нижегородской области разблокируют в ближайшее время. Информацию об этом опубликовал губернатор региона Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Отбор учителей для "Школы 800" стартовал в Нижнем Новгороде

На сайт школы уже поступило 578 заявок от учителей. Из них: 414 (71%) имеют первую или высшую категорию, 446 человек (77%) имеют стаж работы более 3 лет и еще 225 педагогов (39%) работают в отрасли образования более 10 лет.

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 11 марта COVID-19

По данным на 11 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 100 773 человек, в том числе 376 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 378 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 11 марта, как и день назад, составляет 0.98.

Москва безвозмездно отдает Нижнему Новгороду еще 10 б/у трамваев

Трамвайные вагоны использует ФГУП Мосгортранс. Сейчас они отремонтированы и переоборудованы под электронные системы управления. Транспорт пока эксплуатируется на столичных маршрутах. После доставки в Нижний Новгород вагоны пополнят трамвайное депо №2. Это позволит уменьшить интервалы движения трамваев на линии.

Пятиметровую скульптуру установят в нижегородском киноцентре "Рекорд"

Сейчас в "Рекорде" ведется ремонт и в качестве одного из обновлений в киноцентре будет установлена скульптура девочки, которая сидит на стуле и читает. Скульптуру будет видно из всех залов культурного центра. Также сегодня была озвучена информация о ходе реставрационных работ, которые выполнены уже на 50%.

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