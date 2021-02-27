Экс-глава нижегородского департамента внешних связей Ирина Негребецкая назначена торгпредом РФ в Дании Политика

Ирина Негребецкая Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Экс-глава нижегородского департамента внешних связей Ирина Негребецкая назначена торговым представителем России в Дании. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мушистин.

Согласно информации, документ был подписан 10 марта.

Напомним, что 30 января 2017 года она покинула пост директора департамента внешних связей Нижегородской области.

СПРАВКА:

Ирина Александровна Негребецкая родилась в Нижегородской области.

Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова, Президентскую программу подготовки управленческих кадров, Институт повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Профессионально владеет немецким и английским языками.