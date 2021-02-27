Свет отключили в 16 домах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет отключили в 16 домах Нижнего Новгорода 12 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Под отключение попали дома №№30,32,38,40,42,44,46 по ул. Героев Космоса в Сормовском районе и №1-9 по ул. Красных Зорь в Московском районе. С 9:00 в этих районах проводятся плановые работы на сетях электроснабжения.

В Сормовском районе свет дадут к 12:00, в Московском районе - к 16:00.

Напомним, накануне свет и горячую воду частично отключили в пяти домах Сормовского и Канавинского районов Нижнего Новгорода.