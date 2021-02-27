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Более 24 млн рублей планируется направить на охрану стадиона "Нижний Новгород" (ул. Бетанкура, д. 1А). Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.
Согласно информации, заказчиком выступает ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий".
Начальная (максимальная) цена договора составляет 20,1 млн рублей.
В техническом задании к закупке сказано, что за эту сумму в срок с 1 апреля по 31 декабря 2021 года должна осуществляться защита стадиона. Одно из частных охранных предприятий, которое победит в аукционе, обязано иметь не менее 12 сотрудников, которые бы осуществляли круглосуточную охрану стадиона.
При этом еще 3,9 млн рублей планируется затратить на услуги по охране объектов временной инфраструктуры при стадионе. В частности, речь идет о: медиа-центре стадиона, зоне столовой и центре билетирования.
Там также должна осуществляться круглосуточная охрана и периодическое патрулирование мобильной группой.
Оба аукциона назначены на 19 марта.
Ранее сообщалось, что около 36 млн рублей направят на защиту четырех мостов в Нижнем Новгороде: Молитовский, Мызинский, Канавинский и Метромост.
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