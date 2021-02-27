Уборка снега в Московском районе ведется круглосуточно Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уборка снега в Московском районе Нижнего Новгорода ведется круглосуточно. Об этом сообщил глава района Владимир Кропотин, в ходе инспекционного объезда территории.

По его словам, за 10 марта было вывезено 1 399 кубометров снега.

При этом 11 марта продолжались работы по очистке дворовых территорий по Московскому шоссе и по ул. Люкина.

Также глава района сообщил, что ежедневно разрабатывается план ночной уборки района. В зоне особого внимания дорожников по-прежнему остаются остановочные павильоны и подходы к пешеходным переходам.

Владимир Кропотин добавил, что Московский район от снежных масс и наледи убирают 33 единицы техники и 70 рабочих дорожных предприятий. Дворовые территории очищают 336 дворников домоуправляющих компаний и ТСЖ.

Ранее сообщалось, что с начала зимы с улиц столицы ПФО вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

Напомним также, что мэр города Юрий Шалабаев заявил, что чиновникам грозит увольнение за некачественную уборку снега.