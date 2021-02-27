Глава Роспотребнадзора допустила возможность передачи птичьего гриппа H5N8 от человека к человеку

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила возможность передачи птичьего гриппа H5N8 от человека к человеку. Об этом она сообщила в ходе интервью ТАСС.
"Российские ученые смогли увидеть переход вируса от птиц к человеку до того, как он стал особо патогенным и не стал передаваться от человека к человеку. Прогноз, что это случится имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Коллеги говорят, что зона, где происходят мутации подвижна, и эти процессы продолжаются", - сказала она.
Однако, Анна Попова отметила, что раннее выявление передачи вируса к человеку дает ученым время подготовиться - создать тест-систему и вакцину.
Напомним, что первые случаи заражения человека птичьим гриппом H5N8 были зарегистрированы в России этой зимой. Учеными центра "Вектор" был выделен генетический материал данного вида гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка. До этого случаев заболевания данным типом гриппа людей в мире не было.
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По данным международного эпизоотического бюро, в 2020 году было зарегистрировано порядка 1500 очагов птичьего гриппа H5N8 на территории 41 страны.
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