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Бизнес

"МегаФон" развернет частную сеть LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

12 марта 2021 11:20  [57] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"МегаФон" развернет частную сеть LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, собственная сеть позволит предприятию обеспечить сотрудников устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность.

Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц будет охватывать всю территорию месторождения: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод.

На первом этапе "МегаФон" обеспечит работников предприятия и подрядных организаций, задействованных на строительной площадке комбината, устойчивой 4G связью. Для этого до конца года будут построены четыре базовые станции и организованы отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов. В 2022 году с началом промышленной добычи покрытие будет усилено, в частности, за счет внедрения сети Private LTE.

"Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, но при этом не обладают помехоустойчивостью, имеют плохую защищенность и радиопрозрачность, Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности", - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина.

Решение Private LTE обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса "Удоканской меди", предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования.

Установленные IoT-датчики отслеживают давление в шинах, которые быстро изнашиваются при работе в скалистой местности, количество горючего в баках, уровень загрузки, время простоя.

Собственная устойчивая сеть также поспособствует обеспечению безопасности труда: сложные процессы, например, буровзрывные работы, будут максимально автоматизированы.

Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях вечной мерзлоты, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей является одной из первостепенных задач. Там, где это не представляется возможным, используются технологии для оптимизации работы.

"МегаФон" обеспечит "Удоканскую медь" цифровой радиосвязью "МегаФон Транкинг" для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видео и мультимедийных сообщений. Встроенная геолокация позволяет определять местонахождение каждого работника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, объединять сотрудников в группы для оперативного взаимодействия и управления.

Генеральный директор "Удоканской меди" Герман Миронов отметил, что компания одновременно ведет строительство самого горно-металлургического комбината, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также горно-капитальные работы.

"Современные цифровые технологии МегаФона позволят оптимизировать процессы управления строительством сложных и разных по функциям объектов, а также обеспечить максимальную безопасность передачи данных", - заявил он.

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Теги:
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