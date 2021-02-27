Границы Сарова хотят расширить за счет Дивеевского района и Мордовии Общество

Фото: Дума Сарова

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Границы закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров хотят расширить за счет земель Дивеевского района Нижегородской области и Темниковского района Мордовии. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Сарова.

Площадь предлагаемых к включению в состав Сарова территорий составляет 684 га. Дивеевский и Темниковский районы находятся на границе с Саровом. Стоит отметить, что город в начале прошлого века, будучи поселком, входил в состав Мордовской АССР. Кроме того, в настоящее время, по информации думы Сарова, в городе работают более 1 000 жителей Темниковского района.

Напомним, что площадь Сарова увеличат по поручению президента РФ Владимира Путина. Комментируя такое решение, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что в городе есть дефицит земельных участков и на новых территориях можно будет развивать малоэтажное строительство жилья.

В администрации Сарова подготовили предложения по расширению границ ЗАТО в северном направлении.

"По имеющейся в администрации Сарова информации, в настоящий момент проект Указа президента РФ о корректировке границ ЗАТО Саров внесен в правительство РФ на рассмотрение", - добавили в администрации.

О наличии препятствий к его принятию администрация Сарова не проинформирована.

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Напомним, что сейчас в Нижегородской области создается паломническо-туристический кластер "Арзамас – Дивеево - Саров". Для создания инфраструктуры и новых объектов кластера будет направлено около 14,3 млрд рублей, в том числе федеральных средств.

Напомним также, что технопарк "Саров" приступил к созданию дополнительных энергомощностей, что позволит привлечь на данную территорию новых резидентов. Сейчас резидентами технопарка являются 34 компании. Предполагается, что к 2024 году их число увеличится до 40.