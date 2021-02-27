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"Матч звезд" чемпионата Нижегородской области по баскетболу пройдет 13 марта

12 марта 2021 12:25  [88] Спорт

"Матч звезд" чемпионата Нижегородской области по баскетболу пройдет 13 марта в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, большой спортивный праздник стартует в 12:00 в стенах ФОКа "Волжский берег". В его программе четыре игры, баскетбольные конкурсы, награждение команд и лучших игроков.

Одним из главных событий дня станет Матч друзей Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". На площадку в нем выйдут: прославленные российские баскетболисты, заслуженные мастера спорта – генеральный менеджер баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Сергей Панов, председатель правления ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Светлана Антипова, член тренерского штаба российской сборной Сергей Быков, депутат Госдумы от Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Участие в Матче друзей ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" также примет директор Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Фролов. Команде взрослых будет противостоять сборная школьников-участников предыдущего финала регионального этапа Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ". Начало матча в 14:45.

Вход на праздник баскетбола свободный. Мероприятие также будет транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале Федерации баскетбола Нижегородской области.

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Теги:
Баскетбол Спорт Т Плюс
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