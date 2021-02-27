Банк "Открытие": ЕЦБ существенно увеличил прогноз по уровню потребительской инфляции Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) существенно увеличил прогноз по уровню потребительской инфляции. Банк распространил комментарий по итогам заседания ЕЦБ 11 марта.

Согласно информации, банк сохранил неизменными параметры монетарной политики и представил новые макроэкономические прогнозы.

Как отметил управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Алексей Тихонов, банк, отметив существенное ускорение инфляции в начале 2021 года, существенно – на 0,5 п.п. до 1,5% г/г – увеличил прогноз по уровню потребительской инфляции в 2021 году. Но по-прежнему сохранил его ниже целевого уровня регулятора в 2%. Прогнозы инфляции на 2022-2023 года, как и ожидаемые темпы экономического роста в 2021-2023 годах остались почти без изменения.

По словам эксперта, ЕЦБ обратил внимание на рост доходностей, наблюдаемый в последние месяцы на финансовых рынках, отметив, что этот рост может стать причиной преждевременного ужесточения финансовых условий, несет угрозу для восстановления экономики и требует вмешательства регулятора.

"Для сохранения благоприятных финансовых условий, необходимых для снижения уровня неопределенности, и укрепления уверенности инвесторов, ЕЦБ планирует значительно увеличить объемы покупок активов в рамках программы PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) в предстоящем квартале по сравнению с первыми месяцами 2021 года", - отметил Алексей Тихонов.

"Программа PEPP не предполагает покупку активов определенной срочности. Тем не менее, поскольку короткие ставки долгового рынка заякорены на текущие ставки ЕЦБ, увеличение объемов покупки активов в рамках программы будет оказывать понижательное давление прежде всего на длинный участок кривой доходностей гособлигаций Еврозоны", - резюмировал он.