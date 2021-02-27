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Вакцина "Спутник V" эффективна от британского штамма COVID-19, - минздрав

12 марта 2021 13:02  [68] Общество

Фото: Центр имени Гамалеи

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вакцина "Спутник V" показала высокую эффективность против британского штамма коронавируса (N501Y). Об этом сообщается в группе министерства здравоохранения России в соцсети ВКонтакте.

Заявление об эффективности вакцины сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина "Спутник V" защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма", - сказал он.

Напомним, что сейчас существует так называемый британский штамм коронавируса, и российские ученые изучают его. Штамм был зарегистрирован в январе у россиянина, вернувшегося из Великобритании в конце 2020 года. 

Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот штамм коронавируса более заразен. То есть, один человек может заразить большее количество людей.

В настоящее время в России создали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма.

Напомним также, что в Нижегородской области проводится бесплатная вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" .  Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги. Вакцинация производится в 101 пункте, развернутом в регионе. На начало марта в Нижегородскую область поступило 125 тысяч доз. Прививку сделали около 110 тысяч нижегородцев.

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Теги:
Вакцина Здравоохранение Коронавирус
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