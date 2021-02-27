АПЗ возобновил курсы гироскопии Бизнес

Фото: АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина возобновил курсы целевого назначения по теме "Гироскопические приборы: состав, устройство, принципы действия и основы сборки". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Профессиональное обучение в сборочном цехе №49 проводится более 15 лет. В прошлом году оно было прервано из-за пандемии. Цель курсов – повысить у сотрудников уровень теоретических знаний по гироскопическим приборам.

Ключевая тема обучения этого года – датчик угловых скоростей ДУС-300Т. Он устанавливается в целый ряд основных изделий, и от его качества зависит выполнение гособоронзаказа.

На обучение направлены сотрудники, занятые сборкой, регулировкой ДУС-300Т и его узлов, а также молодые технологи, не имеющие достаточного опыта и навыков в гироскопии.

Курсы на протяжении всех лет ведёт заместитель главного конструктора по спецпродукции по датчикам первичной информации и физическим платформам Сергей Дядин.

"Первые впечатления от работы с группой – положительные. Задают вопросы по конкретным проблемам изделия, с которыми сталкиваются, с интересом знакомятся с основным принципом действия гироскопа на работающем макете. Когда у слушателей видишь живой интерес в глазах, не замечаешь, как проходят восемь академических часов подряд", - рассказал Сергей Дядин.

Для обучения сформированы три группы по девять человек. В их составе квалифицированные слесари-сборщики авиационных приборов, начинающие рабочие и инженеры-технологи.

"На обучение меня направила мастер. Узнала много нового, например, куда идёт изделие, которое мы собираем, какие неполадки встречаются. Сергей Серафимович рассказывает о сложных вещах просто и доступно. Когда понимаешь, что за изделие ты собираешь, где оно применяется, как функционирует, работать интереснее", - поделилась слесарь-сборщик АП 4 разряда Анна Артёмова.

Программа курсов рассчитана на 24 часа. Занятия проходят по субботам в учебном классе цеха №49 с соблюдением всех профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. После обучения проходит аттестация.