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Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" снова отправил должникам предупреждения об ограничении подачи тепла

12 марта 2021 16:08  [69] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" снова отправил должникам предупреждения об ограничении подачи тепла. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, две организации - ООО "ПО "Техноград" (г. Кстово) и ООО "Н-Петрос" (г. Дзержинск) рискуют остаться без тепла из-за долгов за тепловую энергию. Соответствующие уведомления в адрес их руководителей направил Нижегородский филиал компании.

Отмечается, что общая сумма задолженности этих организаций составляет 120 тысяч рублей. Если долги не будут погашены в указанный в
уведомлении срок, то подача тепловой энергии на данные объекты будет полностью прекращена 16 марта.

Ранее компания уведомила 33 юридических лица о возможном введении ограничения подачи ресурса на их объекты в связи с наличием задолженности за более чем один период платежа. После этого 21 клиент сразу погасил задолженность.

Остальным 12 должникам были направлены письменные предупреждения об ограничении подачи ресурса на 50%. Такая мера оказалась действенной в отношении еще 10 клиентов, которые оплатили долги, не дожидаясь ограничения режима теплопотребления, а на нежилые объекты, принадлежащие ООО "Н-Петрос", ООО "ПО «Техноград", в начале марта была частично ограничена подача тепловой энергии.

Возобновление подачи тепловой энергии, теплоносителя в случае ее прекращения за долги будет осуществлено после полного погашения задолженности.

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Теги:
Т Плюс Теплоснабжение
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