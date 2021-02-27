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Общество

"Подписанное соглашение на закупку новой техники позволит избежать проблем с уборкой снега", - Вадим Булавинов

12 марта 2021 16:22  [57] Общество
Вадим Булавинов

Вадим Булавинов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Подписанное Юрием Шалабаевым соглашение на закупку новой техники позволит в будущем избежать проблем с уборкой снега", - заявил депутат Госдумы, мэр Нижнего Новгорода с 2002 по 2010 год Вадим Булавинов, комментируя уборку снега в городе.

По его словам, за эту зиму в городе выпало аномально много снега, и его своевременная уборка – задача не из простых.

"Когда я возглавлял городскую администрацию, нас тоже ругали за сугробы и за наледь, но я всегда говорил: снег на лету мы ловить пока не научились, требуется время, чтобы его убрать. Во время сильных снегопадов техники может не хватать, люди работают на износ. Очень хорошо, что Юрий Шалабаев сейчас подписал соглашение на закупку большого количества снегоуборочной техники, включая погрузчики. Это позволит в будущем избежать проблем", - сказал Вадим Булавинов.

Он отметил, что особенно сложно убирать снег в историческом центре города – это узкие улочки, круглосуточно заставленные припаркованными машинами.

"Техника просто не может проехать, чтобы почистить, потому что автомобили стоят с ночи до утра. Утром идёт транспортный поток, и снегоуборочным машинам опять нет места на дорогах", - добавил экс-мэр города.

"Надо отметить, что в последние недели на дорогах видно большое количество техники, видно, что убирать последствия снегопадов выходят все и вовремя", - резюмировал Вадим Булавинов.

Напомним, что "КАМАЗ" обновит парк коммунальной техники Нижнего Новгорода.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Ранее также сообщалось, что с начала зимы с улиц города вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

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Теги:
Вадим Булавинов Снег Юрий Шалабаев
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