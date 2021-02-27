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Нижегородских чиновников научат общаться с жителями в интернете

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Фото: НИА Нижний Новгород

Центр управления регионом Нижегородской области (ЦУР) запустил для органов исполнительной власти и местного самоуправления цикл обучающих семинаров, которые призваны повысить качество общения с жителями региона с помощью интернет-сервисов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обучение проходит в рамках решения задачи, поставленной перед органами власти губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"Способы коммуникации между властью и жителями становятся проще и доступнее. Сейчас каждый нижегородец может выбрать подходящий цифровой сервис для отправки своего обращения в органы власти – соцсети, региональный портал "Вам решать", платформу "Госуслуги. Решаем вместе". Важно повысить уровень качества ответов. Людям нужно оказывать реальную помощь, решать проблемы, не может быть никаких отписок", - сказал Глеб Никитин.

В ближайшее время в регионе введут систему оценки работы с "обратной связью". Эффективность будет оцениваться еженедельно по нескольким критериям: скорость ответа и его качество. Персональную ответственность за эти показатели будут нести руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"В эпоху соцсетей, когда информация распространяется моментально, мы уже просто не имеем права работать по устаревшим стандартам. Поэтому такие семинары должны стать регулярными. Специалисты, которые обеспечивают "обратную связь" с гражданами в интернете, должны постоянно развивать свои компетенции. Еще одна важная задача – принятие управленческих решений на основе обращений жителей, для того, чтобы проблемы не повторялись в дальнейшем", – добавил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Центр управления регионом был запущен в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Основная задача Центра управления регионом – обеспечить прямые и эффективные коммуникации между жителями и властью для решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Подробнее о деятельности ЦУР можно узнать в группе во ВКонтакте.

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