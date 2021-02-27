Уголовное дело возбуждено после падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске 2 марта Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Уголовное дело возбуждено по факту падения 20-летней девушки в яму с кипятком в Дзержинске 2 марта 2021 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Девушка провалилась в яму с горячей водой на территории технического колледжа на ул. Петрищева в Дзержинске поздно вечером. Яма образовалась там в результате провала грунта. Пострадавшая получила термические ожоги тела 2 и 3 степени и была доставлена в ожоговый центр ПИМУ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как полагают следователи, должностные лица, ответственные за выявление ветхого муниципального имущества, а также замену и ремонт сетей теплоснабжения, допустили халатность, которая и привела к травмированию потерпевшей.