Горадминистрация рассказала о вывозе снега с территорий Ленинского и Московского районов Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сегодня – 12 марта, на внутридворовых территориях Ленинского и Московского районов Нижнего Новгорода проходит большая уборка с привлечением сил домоуправляющих компаний и подрядных организаций. Об этом сообщили в городской администрации.

Задача служб – объединить усилия, чтобы максимально очистить территории от снега.

"В этом году выпало много снега, в период снегопадов наши службы не всегда полностью справлялись. Сегодня у нас в районе у домов №№40, 42, 44 по проспекту Ленина ДУК и подрядчик объединили усилия по очистке внутридворового пространства. По этим адресам была самая критическая ситуация, поступали неоднократные обращения по уборке снега и наледи. Поставил задачу привести эту территорию в порядок в течение суток. Люди должны комфортно ходить по чистому тротуару, по чистым дорогам до остановок общественного транспорта. Мы составляем план комплексной уборки на ближайшие дни, куда войдут самые трудные участки", – рассказал глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Сосредоточены и объединены силы ДУКов и подрядных организаций по очистке дворовой территории у домов №№ 5, 7 ,9 по улице Панфиловцев в Московском районе.

"Это пространство содержалась не лучшим образом, жители зачастую жаловались на плохую уборку. Сегодня развернули здесь масштабную снегоуборочную кампанию: работают ДУК и подрядчик, в этом месте собраны несколько погрузчиков, самосвалов, несколько единиц малой механизации, бригады дворников и дорожных рабочих. Планируем в ближайшие дни применить такой подход к уборке в микрорайоне по улице Чаадаева, а также по улице Коминтерна в районе домов №№20, 22, 24", – поделился глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

Напомним, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.