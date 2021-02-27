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Культура и отдых

Полки для буккроссинга установили в восьми спортивных школах Нижнего Новгорода

12 марта 2021 18:03  [31] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полки для буккроссинга установили в восьми спортивных школах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте культуры города.

Речь идет о ФОКах и спортивных школах: "Северная звезда", "Мещера", "Юность", "Заречье", "Радий", "Надежда", "Сормово", спортшкола № 13 по настольному теннису. Сегодня, 12 марта книжная стойка появилась во Дворце спорта "Заречье".

Наполнением локаций будут заниматься сотрудники центральной библиотечной системы города, районные библиотеки и сами нижегородцы. 

"Буккроссинг заключается не только в том, что библиотека постоянно пополняет книжную полку, но и рассчитываем на то, что те, кто будет посещать учреждение, забирая одну книгу, будет приносить в обмен те книги, которые прочитали сами", - пояснила директор центральной библиотеки Нижнего Новгорода Альбина Ахметова.

Рядом с каждой книжной локацией размещен информационный стенд с QR-кодом, отсканировав который, можно перейти на сайт буккросинга. Там, к примеру, можно будет отслеживать перемещение книги по городу.

На стенде в "Заречье" уже размещено порядка 100 книг. Свою книгу там оставил и директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон. Он обменял "Собачье сердце" Михаила Булгакова на роман Виктора Гюго "Человек, который смеется".

"Культура - не должна быть спрятана за закрытыми дверями, культура должна пронизывать всю нашу жизнь. Мы сейчас отрабатываем вопросы размещения стеллажей на территории 2-х пиццерий и нескольких торговых центров. Наша задача идти туда, где у людей есть свободная минутка почитать книжку. Мы точно знаем, что нижегородцы читают много и с удовольствием", - отметил Роман Беагон.

СПРАВКА:

Буккроссинг - общественное движение по обмену книгами. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в определенном месте, для того, чтобы другой человек мог ее оттуда взять и прочитать. Тот, в свою очередь, должен оставить свою книгу.

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Теги:
Литература Спортивная школа
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