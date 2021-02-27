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Общество

"Детям нужно объяснять важность почтительного отношения к объектам памяти", - Дмитрий Сватковский

12 марта 2021 18:15  [92] Общество
Дмитрий Сватковский

Дмитрий Сватковский

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы Дмитрий Сватковский (фракция "Единая Россия") прокомментировал инцидент со школьниками около Вечного огня в Лыскове.

"К сожалению, такие инциденты имеют место в разных регионах страны. Для некоторых детей Вечный огонь – это не символ памяти, а обычное пламя", - сказал Дмитрий Сватковский.

В соцсетях 12 марта появилось видео, на котором школьники, играя у мемориала героям войны в Лыскове, бросают в Вечный огонь снег и мусор. На данный момент ОМВД России по Лысковскому району проводит проверку по данному факту.

"На мой взгляд, с учетом совсем юного возраста детей, здесь больше вопросов не к самим ребятам, а к взрослым, которые их окружают, - родителям, педагогам. Ведь важность таких памятных объектов, их ценность должны объяснять и семья, и школа", - считает депутат.

"С родителями конкретно этих двух детей и самими детьми должна быть проведена профилактическая работа. Уверен, что они сделают правильные выводы. Плюс, думаю, что правоохранительные органы и социальные службы примут соответствующие меры", - добавил Дмитрий Сватковский.

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Теги:
Дети Дмитрий Сватковский Единая Россия
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