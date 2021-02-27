Нижний сегодня: главные события дня

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Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 101 148 человек, из которых 44 536 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 56 612 – за пределами областного центра.

Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 12 марта

По данным на 12 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 101 148 человек, в том числе 375 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 376 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 12 марта составляет 0.98.

Экс-глава нижегородского департамента внешних связей Ирина Негребецкая назначена торгпредом РФ в Дании

Экс-глава нижегородского департамента внешних связей Ирина Негребецкая назначена торговым представителем России в Дании. Пост директора департамента она покинула 30 января 2017 года. Документ о назначении нижегородской чиновницы представителем в Дании подписан 10 марта 2021 года.

Границы Сарова хотят расширить за счет Дивеевского района и Мордовии

Границы закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Саров хотят расширить за счет земель Дивеевского района Нижегородской области и Темниковского района Мордовии. Площадь предлагаемых к включению в состав Сарова территорий составляет 684 га.

Ирина Семашко покидает пост председателя КСП Нижнего Новгорода

Ирина Семашко покидает пост председателя контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода. Она возглавляла КСП с 2017 года. Сейчас Ирина Семашко написала заявление об отставке, решение о которой будет принято на заседании Гордумы 24 марта.

Дома в 19 районах Нижегородский области может затопить во время весеннего половодья

В этом году, в связи с обилием выпавшего снега, ожидается значительный подъем уровня рек. В настоящее время в Нижегородской области проводится работа по подготовке к прохождению весеннего половодья.

Инфекционные бактерии обнаружены в пельменях нижегородского производителя

Листерии, вызывающие инфекционные заболевания, обнаружены в пельменях нижегородского производителя. Партию опасной продукции выявили сотрудники Нижегородского референтного центра в ходе контроля качества продовольственных товаров. Материалы исследования направлены в региональное управление Россельхознадзора, которое примет решение в отношении зараженных пельменей.

ВЭБ заинтересовался концессией по реновации ливневок Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода и ВЭБ провели переговоры, в ходе которых были достигнуты договоренности о заинтересованности сторон в реновации системы ливневой канализации города. Сейчас производятся предпроектные работы по сбору исходной информации для формирования техзадания, где будут определены параметры концессионного соглашения.

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