Предприятия, реализующие подакцизную продукцию, смогут получить меры поддержки Бизнес

Правительство РФ продлило меры поддержки предпринимателем, реализующим подакцизную продукцию.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ "Об особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

Такое решение позволяет органам региональной власти оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим в сфере гостиничного бизнеса и общепита и имеющим лицензию на реализацию алкогольной продукции. Ранее действие данного постановления ограничивалось 2020 годом.

"С наступлением нового года мы юридически не имели права продолжить выплаты нижегородским предпринимателям, чей бизнес связан с реализацией подакцизных товаров. Это, в основном, кафе, рестораны, гостиницы – то есть компании, которых в первую очередь коснулись ограничения, связанные с пандемией. Поэтому мы подготовили и направили письмо о продлении действия этого постановления в адрес правительства РФ. Кроме того, на региональном уровне было принято решение о продлении приема заявок на получение региональных субсидий до 31 марта 2021 года. И теперь, когда наше предложение получило поддержку на федеральном уровне, муниципалитеты могут начать оформление документов. По предварительным подсчетам, региональную поддержку получат около 500 компаний на общую сумму более 115 миллионов рублей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что в 2021 году для субъектов малого и среднего предпринимательства, том числе осуществляющих продажу подакцизной продукции, были продлены следующие меры поддержки: отсрочки по налогам и страховым взносам и мораторий на проведение плановых проверок. Это облегчает административную нагрузку подавляющему количеству предприятий.