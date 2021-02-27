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Введенный в Нижнем Новгороде из-за снегопадов режим ЧС отменят 15 марта

13 марта 2021 09:55  [138] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Введенный в Нижнем Новгороде из-за снегопадов режим ЧС отменят 15 марта. Соответствующее постановление подписал замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Согласно документу, с 15 марта в городе будет отменен введенный раннее режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что 13 февраля власти города приняли решение о введении режима ЧС в связи с продолжительными снегопадами, длившимися в регионе на протяжении нескольких дней.

Вводимый в городе режим ЧС предполагал круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц горадминистрации. Работа по надлежащему содержанию дорог и дворов города должна вестись круглосуточно.

Ранее также сообщалось, что с начала зимы с улиц столицы ПФО вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

Напомним также, что мэр города Юрий Шалабаев заявил, что чиновникам грозит увольнение за некачественную уборку снега.

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Теги:
Снег ЧС
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