Работы по вывозу снега продолжаются в разных районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Работы по вывозу снега продолжаются в разных районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Так, в Московском районе идут работы по уборке снега с дворовых территорий по улицам Страж революции 2/2, 4, 6/3, 50 лет Победы, 4/1, Гвардейцев. Также запланированы работы по прометанию проездов и тротуаров по проспекту Героев.

Как отметил глава райадминистрации Владимир Кропотин, будет рассыпано 20 тонн песко-соляной смеси.

Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов в свою очередь заявил, что 13 марта в подконтрольном ему районе работает 40 единиц техники (13 самосвалов, 10 КДМ, 9 погрузчиков, 3 газели, 3 МТЗ, бульдозер и экскаватор) и 22 дорожных рабочих.

Очистка дорог и вывоз снега проводятся на улице Шапошникова, на дублере проспекта Гагарина (от кинотеатра "Электрон" до улицы Батумской), улицах Тропинина и Полярной.

В то же время в Сормовском районе в круглосуточном режиме идет уборка дорог категории "В": на улицах Никиты Рыбакова, Ефремова, Исполкома и Победной, Федосеенко, Культуры, проезды на улицах Щербакова и Заводской парк.

Глава администрации района Светлана Горбунова отметила, что помимо очистки дорог от снега и наледи, идет очистка ливневых колодцев на улицах Коминтерна, Базарной и Культуры.

Напомним, что с начала зимы с улиц Нижнего Новгорода вывезли более 1 млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

При этом мэр города Юрий Шалабаев заявил, что чиновникам грозит увольнение за некачественную уборку снега.