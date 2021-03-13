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Нижегородцы смогут 18 марта через интернет пообщаться с центрами занятости

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Нижегородские центры занятости населения 18 марта организуют в интернете консультации о свободных вакансиях. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Жители региона смогут в режиме онлайн узнать об открытых вакансиях в компаниях и организациях, задать специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, вопросы напрямую и в чате, отправить свое электронное резюме.

Онлайн-ярмарки вакансий проведут центры занятости Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска и Балахнинского района. Мероприятие состоится на платформе Zoom.

Напомним, что с начала марта в Нижегородской области также проходят ярмарки вакансий учебных и рабочих мест в самих центрах занятости, сотрудники которых оказывают помощь гражданам в поиске работы, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки, а также знакомят с банком вакансий.

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Теги:
Интернет Работа Трудоустройство
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