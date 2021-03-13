Дом под расселение горит в поселке Ильино Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дом под расселение горит в поселке Ильино Нижегородской области.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в трехквартирном доме в поселке Ильино, ул. Лесная, д. 20 (Володарский район) поступило в ведомство рано утром 15 марта - в 06:20.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Уже зафиксировано горение кровли по всей площади 160 кв.м.

В ведомстве также отметили, что в 07:12 была объявлена локализация пожара на всей площади.

"Предварительно в результате инцидента никто не пострадал. Дом под расселение, в нем проживало 5 человек", - сказал собеседник агентства.