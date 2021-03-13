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Дом под расселение горит в поселке Ильино Нижегородской области.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в трехквартирном доме в поселке Ильино, ул. Лесная, д. 20 (Володарский район) поступило в ведомство рано утром 15 марта - в 06:20.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Уже зафиксировано горение кровли по всей площади 160 кв.м.
В ведомстве также отметили, что в 07:12 была объявлена локализация пожара на всей площади.
"Предварительно в результате инцидента никто не пострадал. Дом под расселение, в нем проживало 5 человек", - сказал собеседник агентства.
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