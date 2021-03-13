Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Происшествия
15 марта 2021 08:28  [26] Дом под расселение горит в поселке Ильино Нижегородской области
13 марта 2021 17:27  [493] Снижение количества правонарушений в Нижегородской области за 2020 год составило 1,61%
12 марта 2021 17:18  [300] Уголовное дело возбуждено после падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске 2 марта
12 марта 2021 16:15  [356] Названа предварительная причина пожара в мужском монастыре под Богородском (ВИДЕО)
12 марта 2021 09:24  [327] Ворота упали на грузчика химпредприятия в Дзержинске
11 марта 2021 21:37  [413] Открытое горение ликвидировали на территории монастыря в Богородске (ВИДЕО)
11 марта 2021 20:53  [471] Мужской монастырь горит в Богородске
11 марта 2021 11:15  [316] Ковш экскаватора упал на ногу рабочего в Нижнем Новгороде
11 марта 2021 10:27  [1955] Число пострадавших в ДТП в Автозаводском районе выросло до трех
11 марта 2021 09:13  [577] Мужчина погиб в ДТП после столкновения с КамАЗом в Нижегородской области
Происшествия

Дом под расселение горит в поселке Ильино Нижегородской области

15 марта 2021 08:28  [26] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дом под расселение горит в поселке Ильино Нижегородской области.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в трехквартирном доме в поселке Ильино, ул. Лесная, д. 20 (Володарский район) поступило в ведомство рано утром 15 марта - в 06:20.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Уже зафиксировано горение кровли по всей площади 160 кв.м.

В ведомстве также отметили, что в 07:12 была объявлена локализация пожара на всей площади.

"Предварительно в результате инцидента никто не пострадал. Дом под расселение, в нем проживало 5 человек", - сказал собеседник агентства.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph