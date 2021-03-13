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Спасатели ликвидировали пожар в доме под расселение в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно полученной информации, в 07:32 15 марта было ликвидировано открытое горение.
Позже сотрудники регионального МЧС сообщили о полной ликвидации последствий пожара - в 08:20.
Сотрудники ведомства продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также что именно послужило причиной возгорания дома.
Ранее сообщалось, что в результате пожара зафиксировано горение кровли на площади 160 кв.м.
В результате инцидента никто не пострадал. Дом под расселение, в нем проживало 5 человек.
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