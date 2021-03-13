Спасатели ликвидировали пожар в доме под расселение в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Спасатели ликвидировали пожар в доме под расселение в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в 07:32 15 марта было ликвидировано открытое горение.

Позже сотрудники регионального МЧС сообщили о полной ликвидации последствий пожара - в 08:20.

Сотрудники ведомства продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также что именно послужило причиной возгорания дома.

Ранее сообщалось, что в результате пожара зафиксировано горение кровли на площади 160 кв.м.

В результате инцидента никто не пострадал. Дом под расселение, в нем проживало 5 человек.