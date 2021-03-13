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Сотрудник нижегородского предприятия погиб при падении на него бревна. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Следователи полагают, что стропальщик получил удар бревном 11 марта днем на участке гидротермической обработки сырья фанерного производства ООО "ДеревоРУ" в п. Сява Шахунского района.
В результате инцидента 61-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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