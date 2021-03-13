Финалистами проекта "Школа юного дипломата" стали 56 нижегородских старшеклассников Общество

Финалистами регионального проекта "Школа юного дипломата" стали 56 нижегородских старшеклассников. Об этом сообщила инициатор проекта - директор областного департамента внешних связей Ольга Гусева.

"Наш проект вызвал большой интерес среди школьников Нижнего Новгорода и Нижегородской области, рассматривающих дипломатию и международные отношения в качестве направлений своей будущей профессиональной деятельности. Учащимся было предложено выполнить два вида заданий: написать эссе на родном языке о том, почему они заинтересованы в этой профессии, и подготовить презентацию на английском языке о любом историческом деятеле, имеющем отношение к дипломатии", – рассказала Ольга Гусева.

На конкурс было представлено 138 заявок из 41 муниципалитета Нижегородской области. По итогам отбора работ финалистами конкурса стали 56 учеников 9-11 классов из различных муниципальных районов и городских округов региона.

"Ребята не боятся сложностей и ответственности, которые характерны для дипломатической службы. В своих работах многие из школьников писали о том, что хотят изменить мир к лучшему, сделать что-то полезное и значимое для своей Родины. Кроме того, заметен их неподдельный интерес к истории и внешней политике России, иностранным языкам, психологии", – продолжила директор департамента.

По ее словам, финалисты конкурса вдохновлялись жизнью и трудовыми успехами как российских политиков настоящего и прошлого: Сергея Лаврова, Евгения Примакова, Андрея Карлова, Виталия Чуркина, Александры Коллонтай, Анатолия Добрынина, Максима Литвинова, Георгия Чичерина, Александра Горчакова, Александра Грибоедова, - так и зарубежных дипломатов: Томаса Эдварда Лоуренса, Шарля Морис де Талейран-Перигора, Альва Мюрдаля и др.

"Ежемесячные занятия в Школе юного дипломата для 36 девушек и 20 юношей начнутся уже в конце марта. Ребята будут встречаться с чрезвычайными и полномочными послами и иными представителями зарубежных стран, примут участие в деловых играх и мастер-классах по ораторскому искусству и научатся тонкостям ведения международных переговоров", – дополнила Ольга Гусева.

В программе обучения особое внимание будет уделено развитию у нижегородских школьников навыков самопрезентации и командной работы. Кроме того, проект будет способствовать формированию толерантности, развитию эрудиции и общего кругозора.