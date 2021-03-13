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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 34 районах Нижегородской области

15 марта 2021 12:31  [80] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 34 районах Нижегородской области. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено почти в половине районов области.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 102 233 человек, из которых 44 972 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 57 261 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 117 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 041 человек), Советский (6 299), Московский (4 814), Канавинский (4 628), Сормовский (4 256), Приокский (3 470) и Нижегородский (3 347).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (8 063 заболевших жителей), Бор (5 145), Павловский (2 779), Балахнинский (2 683), Выксунский (2 555), Городецкий (2 259), Богородский (2 234).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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