Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 15 по 21 марта 2021 года Культура и отдых

Спектакль Дубровский Нижегородского камерного музыкального театра им. В. Т. Степанова Фото: из группы театра в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 15 по 21 марта.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

18 марта - спектакль по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" - "Обыкновенные люди" (16+);

19 марта - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+);

20 марта - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);

21 марта - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано"(12+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

18 марта - мюзикл Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди" (12+);

19 марта - балет Петра Чайковского "Щелкунчик" (0+);

20 марта - оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь" (12+);

21 марта - балет Санъата Кибирова "Три поросенка" (0+);

21 марта - музыкальная комедия Гия Канчели "Ханума" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

16 марта - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);

17 марта - спектакль по пьесе Родиона Овчинникова "Великий забытый" (16+);

18 марта - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);

19,20 марта - спектакль по пьесе Александра Островского "Волки и овцы" (12+);

20 марта - спектакль по пьесе Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма" (16+);

21 марта – спектакль по произведению Николая Носова - "Незнайка учится" (6+);

21 марта - сценическая композиция по творчеству Бориса Пастернака "Доктор Живаго" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

20 марта - спектакль по сказкам Льва Толстого "Как мужику счастье было" (6+);

20 марта - импровизационный БАТЛ "ТЮЗ - место встречи" (12+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

17 марта - спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Дикие лебеди" (6+);

18 марта - спектакль по сказке "Тайна абрикосового дерева" (6+);

19,20 марта - спектакль по пьесе Евгения Шварца "Снежная королева" (6+).

Детский театр "Вера":

17 марта - спектакль по роману Ивана Гончарова "Обыкновенная история" (12+);

18,19 марта - спектакль по пьесе Бориса Вахтина "Капитанская дочка" (12+);

20 марта - спектакль по мотивам произведения Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (0+);

21 марта - спектакль по сказке Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

20 марта - мюзикл по мотивам повести Александра Пушкина "Дубровский" (12+);

21 марта - мюзикл по повести Рувима Фраермана "Дикая собака динго, или повесть о первой любви" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

17 марта - пластическая комедия с элементами немого кино "Шарло" (12+);

20 марта - пластический спектакль "Жизнь в стиле танго" (16+);

20,21 марта - музыкальная сказка "Трое в лесу, не считая волка" (6+);

21 марта - спектакль по мотивам повести Виктора Пелевина "Затворник и шестипалый" - "Ложное солнце" (16+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

20,21 марта - спектакль кукольного отделения по мотивам произведений О.Генри "Без вымысла" (16+);

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

18 марта - концерт класса Татьяны Кошелевой (народное пение) "Будем жить" (6+);

18 марта - концерт-закрытие Всероссийской олимпиады по предмету "Хоровое дирижирование" (6+);

19 марта - вечер вокальной музыки - концерт класса доцента Татьяны Хохловой (6+);

19 марта - "Композиторские читки" (6+)

21 марта - вечер камерной музыки - концерт ассистента-стажера (класс профессора Екатерины Флеровой) (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

18 марта - программа "Космическая книга странствий" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

19 марта - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо весны" (12+), вечерняя экскурсия под звездным небом (12+);

20 марта - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), программа "Планеты, открытые заново" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

21 марта - программа "Парад планет" (6+), программа "Космический сон Почемучки" (5+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо весны" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

Выставочный зал НГХМ (пл. Минина и Пожарского, 2/2): персональная выставка графики Александра Домничева "Нижегородские мотивы" (12+), седьмая выставка социокультурного проекта "Свобода творчества" (12+), персональная выставка живописи Валерия Крылатова "Откровение" (12+).

Дом Сироткина: обновленная экспозиция западноевропейского искусства (12+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+), выставка "Платье с историей" – до 17 марта (12+), выставка "Путешествие в Древнюю Грецию" (12+).

Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (6+); выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Арсенал: Выставка работ фотожурналиста и fashion-фотографа Жерара Юфера "Один день в музее" (0+), выставка-исследование "Перерыв 15 минут" (12+).

Запланированные мероприятия:

НГХМ (Кремль, корпус 3): 21 марта - занятие "Студии начинающих искусствоведов" - "Колорит" (12+).