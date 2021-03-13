Введенный в Нижнем Новгороде из-за снегопадов режим ЧС отменили 15 марта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Введенный в Нижнем Новгороде 13 марта из-за снегопадов режим чрезвычайной ситуации отменили 15 марта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Решение об отмене режима ЧС принято "в связи с улучшением погодных условий", поясняется в постановлении.

Напомним, что 13 февраля власти города приняли решение о режиме ЧС в связи с продолжительными снегопадами, длившимися в регионе на протяжении нескольких дней.

Режим ЧС предполагал круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц горадминистрации. Работа по надлежащему содержанию дорог и дворов города должна была вестись круглосуточно.

Напомним также, что мэр города Юрий Шалабаев заявил, что чиновникам грозит увольнение за некачественную уборку снега.

Напомним, что на предстоящей неделе синоптики обещают снегопады, переходящие в дождь в Нижнем Новгороде. Температура воздуха будет достигать в дневные часы +2°.