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Бизнес

"На рынке нефти можно ожидать контролируемого дефицита в марте-апреле", - Анна Морина

15 марта 2021 15:11  [73] Бизнес

"На рынке нефти можно ожидать контролируемого дефицита в марте-апреле", - заявила руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

По ее словам, этот дефицит будет направлен на сокращение дешевых запасов (основные мировые запасы были сделаны при низких ценах середины 2020 года). И если раньше можно было прогнозировать цены на нефть, исходя из рыночных объемов спроса и предложения, то сейчас это больше относится к угадыванию тактики ОПЕК+.

При продолжении создания дефицита предложения цена может достигать любых уровней. Для большинства покупателей нефти уровень выше $75 за баррель является барьером, после которого начинается сокращение потребления. Все-таки 2020 год практически нигде не увеличил покупательную способность населения.

Анна Морина добавила, что сейчас наш базовый прогноз заключается в снижении цены на нефть до $60 за баррель нефти марки Брент к концу 2021 года. Многое будет зависеть от действий ОПЕК+, восстановления добычи в США, скорости восстановления туризма, внутренних перемещений и авиаперевозок.

"Что касается суперцикла на рынке сырьевых товаров, то если "вынести за скобки" 2020 год и сравнивать 2021 с 2019, то единственное, что изменилось – это колоссальные вливания ликвидности в мировую систему и ожидание быстрого роста инфляции в США. Фундаментально обоснованные стоимости сырьевых товаров от этого изменились не сильно. И весь текущий рост может рассматриваться как спекулятивная премия, которая рано или поздно вернется к своим "нормальным" уровням. Но в моменте мы можем еще какое-то время наблюдать рост цен", - отметила она.

"Если говорить о российской валюте, то, благодаря бюджетному правилу, рубль не так сильно привязан к нефтяным котировкам, как это было раньше. Сейчас на него больше действует баланс экспорта-импорта, притока-оттока средств нерезидентов, санкционная риторика. При отсутствии существенных новых санкций мы ожидаем продолжение укрепления рубля до 71-72 рубля за доллар к средине года", - резюмировала эксперт.

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Теги:
Банки Открытие
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