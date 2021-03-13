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Общество

Нижегородским студентам презентовали волонтерскую программу по проекту ФКГС

15 марта 2021 17:16  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Студентам Нижегородского Губернского колледжа 15 марта презентовали новую волонтерскую программу в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Организаторами программы волонтерского корпуса в Нижегородской области является региональный ресурсный центр добровольчества "Нижегородская Служба Добровольцев", а также нижегородское отделение "Волонтеры Победы".

На сегодняшний день более 200 добровольцев в Нижегородской области уже зарегистрировалось для участия в проведении голосования за объекты благоустройства в 2022 году.

В рамках презентации студенты колледжа смогли узнать подробную информацию о федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", а также о важнейшей роли добровольцев в реализации данной инициативы. Кроме того, потенциальные волонтеры смогли сразу же, в ходе проведения мероприятия, зарегистрироваться на сайте ДОБРО.ру

Директор областной общественной организации "Нижегородская Служба Добровольцев" Андрей Жильцов отметил, что этот масштабный проект дает хорошую возможность волонтерам проявить свою активность и заинтересованность в формировании облика городов Нижегородской области.

Набор добровольцев для работы в период проведения голосования в Нижегородской области стартовал 24 февраля и продлится до 22 марта. Зарегистрироваться в качестве волонтера можно на сайте для голосования

Само голосование за пространства для благоустройства в 2022 году пройдет на новой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, созданной на базе нижегородского портала "Голос За" с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Общероссийская платформа для голосования - проект, реализованный на стыке федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и ведомственного проекта Минстроя России "Умный город". Техническим оператором проекта выступает АНО "Диалог Регионы".

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. То есть нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет, в том числе, через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что нынешней весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2021 году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в 2020 году.

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Теги:
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