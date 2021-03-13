Скончался первый главврач нижегородской кардиохирургической больницы Владимир Соколов

Владимир Соколов
Первый главный врач Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы Владимир Соколов скончался на 75 году жизни.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил родным и близким Владимира Соколова свои соболезнования.
"С его именем неразрывно связаны становление и деятельность специализированной кардиохирургической клинической больницы, которой он посвятил десятилетия своей жизни. Коллеги, пациенты и врачи запомнят его как высококлассного врача и замечательного ученого, блестящего организатора и сильного руководителя. Владимир Владимирович внес значительный вклад в развитие кардиохирургии в регионе", - сказал Глеб Никитин.
Владимира Соколов являлся доктором медицинских наук, профессором, Заслуженным врачом РФ. "Специализированную кардиохирургическую клиническую больницу" он возглавлял с 1985 по 2009 годы.
По данным регионального Минздрава, прощание состоится 16 марта с 09:30 до 11:00 в траурном зале по адресу: ул. Ванеева, 211.
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