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Общество

Скончался первый главврач нижегородской кардиохирургической больницы Владимир Соколов

15 марта 2021 18:08  [148] Общество
Владимир Соколов

Владимир Соколов

Первый главный врач Нижегородской специализированной кардиохирургической клинической больницы Владимир Соколов скончался на 75 году жизни.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил родным и близким Владимира Соколова свои соболезнования.

"С его именем неразрывно связаны становление и деятельность специализированной кардиохирургической клинической больницы, которой он посвятил десятилетия своей жизни. Коллеги, пациенты и врачи запомнят его как высококлассного врача и замечательного ученого, блестящего организатора и сильного руководителя. Владимир Владимирович внес значительный вклад в развитие кардиохирургии в регионе", - сказал Глеб Никитин.

Владимира Соколов являлся доктором медицинских наук, профессором, Заслуженным врачом РФ. "Специализированную кардиохирургическую клиническую больницу" он возглавлял с 1985 по 2009 годы.

По данным регионального Минздрава, прощание состоится 16 марта с 09:30 до 11:00 в траурном зале по адресу: ул. Ванеева, 211.

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