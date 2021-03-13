Масленицу отметили в арзамасском парке имени Гайдара Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Масленичные гулянья состоялись в минувшие выходные в арзамасском парке имени Гайдара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Этот парк был благоустроен по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Общественную территорию выбрали сами жители в ходе открытого рейтингового голосования. Над проектом работали специалисты Института развития городской среды Нижегородской области в сотрудничестве с администрацией Арзамаса. Сумма работ составила около 140 млн рублей.

Также средства на благоустройство были выделены Арзамасу как одному из победителей Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" в 2018 году.

К уже существующей зоне аттракционов добавились общественная, спортивная, концертная и другие, где разместились комьюнити-центр, здание проката спортивного инвентаря, арт-объект "Звезда Гайдара", дорожки для скандинавской ходьбы и велосипедистов, сцена с амфитеатром. Обновленный арзамасский парк на площади почти 13 700 кв метров стал одним из самых масштабных проектов благоустройства в Нижегородской области за 2019 год.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая 2021 года жители 19 самых крупных городов и поселков Нижегородской области могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru и сами выбрать, какую территорию у них будут благоустраивать в 2022 году. Это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство.

Так как федеральная платформа za.gorodsreda.ru разработана на базе нижегородского портала "Голос За", для удобства жителей Нижегородской области было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. То есть нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (при выборе Нижегородской области среди регионов России будет осуществлен переход на golosza.ru). Проголосовать за общественное пространство можно будет в том числе через свою учетную запись на портале "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что нынешней весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщал Глеб Никитин, в 2021 году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в 2020 году.