Нижний сегодня: главные события дня

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Анонсы событий для СМИ на 16 марта 2021 года
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15 марта 2021 20:36  [43] Общество

Снегопады вновь ожидают нижегородцев на предстоящей неделе

По информации метеорологов, несмотря на снег, весна дает о себе знать, поэтому ожидается оттепель, и температура будет достигать +2° в дневные часы, а снегопады переходить в дождь.

Власти Нижнего Новгорода объявят режим повышенной готовности в связи с паводком 17 марта

Мэр города Юрий Шалабаев поручил главам районов проверить готовность водооткачивающей техники и работу противопаводковых отрядов. По его словам, в 2021 году ситуацию приходится держать на особом контроле из-за аномального количества осадков, которое выпало в Нижнем Новгороде.

Туристическую электричку запустили из Нижнего Новгорода в Простоквашино

Туристическую электричку запустили из Нижнего Новгорода в Простоквашино. Электричка будет ходить из столицы ПФО по выходным дням. В пути для пассажиров организована программа, разработанная по мотивам произведения Эдуарда Успенского. В самом Простоквашино работает 11 локаций с темами из мультфильма, а также можно пройти квест, найти клад или принять участие в фотоохоте.

Экс-заместитель нижегородского прокурора Дмитрий Жиделев получил 12 лет за взятки

Суд установил, что Дмитрий Жиделев, будучи заместителем прокурора в 2014-2015 годах получил в качестве взятки за общее покровительство от бизнесмена Сергея Кожевникова автомобили Range Rover и BMW Х3 общей стоимостью 6,3 млн рублей.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 15 марта

По данным на 15 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 102 233 человек, в том числе 353 новых случая заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 365 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 15 марта составляет 0.97 (вчера – 0.98).

Прямые рейсы на Кипр, в Грецию и Тунис стартуют из нижегородского аэропорта этой весной

В Ларнаку (Кипр) можно улететь из Нижнего Новгорода с 24 апреля, с 18 мая для нижегородцев станут доступны перелеты в Монастир (Тунис), а с 20 мая стартуют перелеты в Ираклион (Греция).

Более 80 детей пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала 2021 года

Более 80 детей пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала 2021 года. За два месяца 2021 года (январь и февраль) было зарегистрировано 70 ДТП, в которых 81 ребенок получил ранения. В этой связи сотрудники нижегородской Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия с 15 по 29 марта 2021 года.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 34 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 34 районах Нижегородской области. В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено почти в половине районов области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 102 233 человек, из которых 44 972 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 57 261 – за пределами областного центра.

Нижегородские спасатели поймали енота, сбежавшего из квартиры

8 марта от единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода поступило сообщение, о том, что во дворе жилого дома на ул. Прокофьева бегает енот. Прибывшая по месту вызова спасательная бригада поймала енота при помощи специального устройства. После этого было давно объявление о животном, на которое практически сразу откликнулись.

Введенный в Нижнем Новгороде из-за снегопадов режим ЧС отменили 15 марта

Введенный в Нижнем Новгороде 13 марта из-за снегопадов режим чрезвычайной ситуации отменили 15 марта. Решение об отмене режима ЧС принято "в связи с улучшением погодных условий", поясняется в постановлении администрации города.

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