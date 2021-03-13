пример тягача Scania R440
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Три человека пострадали при столкновении двух автомашин с тягачом в Кстовском районе.
Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло 15 марта в 13:00 на 8 км автодороги обход г. Кстово.
58-летний водитель тягача Scania R440 с прицепом-холодильником Schmitz не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с еще двумя автомашинами - Kia Rio и ВАЗ 21120.
В результате автоаварии травмы получили водитель и два пассажира автомобиля Kia. Все трое мужчин получили ушибы разных частей тела, они были осмотрены медиками на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года более 80 детей пострадали в ДТП в Нижегородской области.
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