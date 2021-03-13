Три человека пострадали при столкновении двух автомашин с тягачом в Кстовском районе Происшествия

пример тягача Scania R440 Фото: https://www.gruzovik.com/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Три человека пострадали при столкновении двух автомашин с тягачом в Кстовском районе.

Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 15 марта в 13:00 на 8 км автодороги обход г. Кстово.

58-летний водитель тягача Scania R440 с прицепом-холодильником Schmitz не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с еще двумя автомашинами - Kia Rio и ВАЗ 21120.

В результате автоаварии травмы получили водитель и два пассажира автомобиля Kia. Все трое мужчин получили ушибы разных частей тела, они были осмотрены медиками на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года более 80 детей пострадали в ДТП в Нижегородской области.