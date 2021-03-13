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Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Согласно опубликованной информации, ведомство продолжает работу по выявлению и изучению изменчивости вируса SARS-CoV-2. Исследования проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.
В ходе проведенных мероприятий было выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, еще два - относящихся к южноафриканскому варианту. При этом относящихся к бразильскому варианту изолятов сотрудники ведомства не выявили.
Напомним, что по данным на 15 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 102 233 человек.
Прививку в регионе сделали уже около 122 тысячи нижегородцев. Вакцинация проходит в два этапа: сначала человек получает внутримышечно дозу одного аденовирусного вектора, через три недели - другого.
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