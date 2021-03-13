Реализацию нацпроекта "Экология" обсудят на форуме "Чистая страна"

Реализацию национального проекта "Экология" обсудят на форуме "Чистая страна". Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, с 16 по 18 марта в технопарке "Сколково" пройдет второй международный форум-выставка "Чистая страна".
Это крупнейшее мероприятие в России, посвященное реализации всех направлений национального проекта "Экология". Форум проводится Ассоциацией "Чистая страна" при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
От Нижегородской области в мероприятии принимают участие заместитель губернатора Андрей Бетин и министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров.
Отмечается, что 16 марта в рамках форума пройдет сессия "Формирование кадрового потенциала в сфере экологии", расширенное заседание попечительского и координационного совета федерального образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии". Участники сессии обсудят следующие темы:
В заседании примут участие представители министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Госкорпорации "Росатом", ФГУП "Федеральный экологический оператор", Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, экологического и научного сообщества. Среди участников сессии – руководители правительств регионов ПФО, ректоры ведущих вузов.
Также на протяжении трех дней будет работать выставка, где гости и участники форума смогут узнать о новейших разработках в области технологий, позволяющих реализовать нацпроект по всем направлениям, включающим в себя сферу обращения с ТКО, промышленными отходами, чистый воздух, воду, лес, сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма в заповедниках.
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