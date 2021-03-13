Реализацию нацпроекта "Экология" обсудят на форуме "Чистая страна" Общество

Реализацию национального проекта "Экология" обсудят на форуме "Чистая страна". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, с 16 по 18 марта в технопарке "Сколково" пройдет второй международный форум-выставка "Чистая страна".

Это крупнейшее мероприятие в России, посвященное реализации всех направлений национального проекта "Экология". Форум проводится Ассоциацией "Чистая страна" при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

От Нижегородской области в мероприятии принимают участие заместитель губернатора Андрей Бетин и министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров.

Отмечается, что 16 марта в рамках форума пройдет сессия "Формирование кадрового потенциала в сфере экологии", расширенное заседание попечительского и координационного совета федерального образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии". Участники сессии обсудят следующие темы:

глобальный тренд на устойчивое развитие в сфере экологии;

комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла "Обработка, утилизация и обезвреживание техногенных отходов I и II классов опасности";

проект "Менделеевские классы";

проект по экопросвещению "Экозабота".

В заседании примут участие представители министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Госкорпорации "Росатом", ФГУП "Федеральный экологический оператор", Общественной палаты, Общероссийского народного фронта, экологического и научного сообщества. Среди участников сессии – руководители правительств регионов ПФО, ректоры ведущих вузов.

Также на протяжении трех дней будет работать выставка, где гости и участники форума смогут узнать о новейших разработках в области технологий, позволяющих реализовать нацпроект по всем направлениям, включающим в себя сферу обращения с ТКО, промышленными отходами, чистый воздух, воду, лес, сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма в заповедниках.