Прокуратура внесла представление из-за холода в нижегородской исправительной колонии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прокуратура внесла представление из-за холода в нижегородской исправительной колонии. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Согласно информации, ведомством проведена проверка соблюдения законов в части условий содержания осужденных в одной из исправительных колоний.

Отмечается, что в помещении должны поддерживаться температура не ниже 18° для создания необходимых жилищных и коммунально-бытовых условий для проживания осужденных.

При этом установлено, что в нарушение статей 99 и 101 УИК РФ не были созданы необходимые условия для отбывания наказания осужденными в колонии.

Проведенной проверкой на месте выявлено, что температурный режим в отдельных помещениях был ниже предельно допустимого значения, а именно - 14°.

В связи с этим, по результатам прокурорской проверки начальнику колонии было внесено представление. Устранение выявленных нарушений взято прокуратурой на контроль.