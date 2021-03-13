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Прокуратура внесла представление из-за холода в нижегородской исправительной колонии. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Согласно информации, ведомством проведена проверка соблюдения законов в части условий содержания осужденных в одной из исправительных колоний.
Отмечается, что в помещении должны поддерживаться температура не ниже 18° для создания необходимых жилищных и коммунально-бытовых условий для проживания осужденных.
При этом установлено, что в нарушение статей 99 и 101 УИК РФ не были созданы необходимые условия для отбывания наказания осужденными в колонии.
Проведенной проверкой на месте выявлено, что температурный режим в отдельных помещениях был ниже предельно допустимого значения, а именно - 14°.
В связи с этим, по результатам прокурорской проверки начальнику колонии было внесено представление. Устранение выявленных нарушений взято прокуратурой на контроль.
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