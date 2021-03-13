Десять километров дорог отремонтируют в Дзержинске по проекту БКАД в 2021 году Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Десять километров дорог отремонтируют в Дзержинске в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На проведение дорожных работ по нацпроекту городу в этом году выделено более 700 млн рублей. Самым затратным будет строительство дороги на Красноармейской улице.

"Дзержинск является вторым городом региона по численности населения и крупным промышленным центром. Качественная дорожная инфраструктура важна как для комфорта жителей, так и для повышения инвестиционной привлекательности. Создание комфортных условий для бизнеса - одна из приоритетных задач для правительства региона. Эта работа ведётся по всем направлениям", - сказал губернатор Нижегородской области.

"Речь идет не только о ремонте, но и о реконструкции дорог. В частности, мы продолжаем стартовавшие в прошлом году работы на Красноармейской улице, где, помимо расширения проезжей части, идет строительство необходимой для такого объекта ливневой канализации и шумозащитных экранов. При строительстве основных магистралей "города химиков" в 30-е годы прошлого столетия на центральных улицах ливневая канализация не была предусмотрена вовсе. Жителям и автомобилистам это доставляло большие неудобства в дождливые сезоны. Сейчас эта проблема будет решена", - пояснил Глеб Никитин.

На Красноармейской улице проезжая часть протяженностью 2 км будет расширена до четырех полос. Помимо строительства ливневой канализации и установки шумозащитных экранов, по обеим сторонам дороги будут заменены все остановочные павильоны и обустроены заездные "карманы". Появится и новая линия освещения. Красноармейская улица – единственная дорога, по которой со стороны федеральной трассы М-7 автомобили подъезжают к одному из ведущих дзержинских оборонных предприятий – заводу им. Свердлова.

С наступлением благоприятных погодных условий начнется ремонт ещё на трех участках городских дорог – улицах Петрищева, Гайдара (от улицы Бутлерова до проспекта Циолковского) и Черняховского (от проспекта Ленина до улицы Октябрьская). Здесь заменят асфальтобетонное покрытие на проезжей части общей протяженностью 3,2 км и отремонтируют тротуары.

"Дороги на Петрищева, Гайдара и Черняховского имеют высокий трафик движения, также там проходят маршруты общественного транспорта. Износ покрытия на этих участках существенный. Как и в прошлом году, график работ будем планировать с учетом сохранения комфортного режима передвижения для автомобилистов", - сообщил глава Дзержинска Иван Носков.

Пятым участком в рамках ремонтной кампании станет подъезд к Дзержинску от трассы М-7 "Волга" - Северное шоссе. Весной подрядная организация ООО "Нижавтодорстрой" приступит к ремонту покрытия проезжей части общей протяженностью 4,62 км.

Работы на всех объектах начнутся после того, как ресурсоснабжающие организации отремонтируют пролегающие под дорогами коммуникации. Ремонт планируется закончить до конца октября 2021 года.

На данный момент в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заключены контракты на ремонт 99 участков дорог общей протяженностью более 571 км (за исключением Нижнего Новгорода и Дзержинска) и на капитальный ремонт семи участков дорог общей протяженностью более 26,4 км.

Напомним, по итогам 2020 года Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ (после Московской области) по объемам дорожного ремонта. В рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Строительство и ремонт дорог", "Передовые дорожные технологии", "Безопасность на дорогах" и "Автомобильные дороги Минобороны России".