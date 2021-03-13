Банк "Открытие": каждый третий житель ПФО готов взять кредит на крупные покупки Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Банк "Открытие": каждый третий житель ПФО готов взять кредит на крупные покупки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком 2-8 марта. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).

Согласно информации, большинство жителей ПФО ожидают в 2021 году дальнейшего роста цен на основные товары, услуги и недвижимость, предпочитают копить на крупные покупки и не ожидают в ближайшее время роста ставок по кредитам. При этом 82% жителей округа не готовы платить по кредиту более 15 тысяч рублей в месяц.

42% опрошенных жителей Приволжья считают, что в нынешней экономической ситуации предпочтительнее копить деньги на крупные покупки (квартиру, машину, отдых, ремонт). Почти 35% полагают, что выгоднее взять кредит на крупные покупки прямо сейчас из-за выгодных процентных ставок (22%) и пока все не подорожало еще сильнее (9%). 23% жителей округа вообще считают, что сейчас лучше вообще отказаться от крупных покупок.

47% жителей ПФО полагают, что ставки кредитования и рефинансирования в 2021 году останутся без изменения. 31% ожидают в 2021 году повышения ставок по розничным кредитам. По мнению 22% респондентов кредиты в 2021 году продолжат дешеветь.

Собираются брать ипотечный кредит в 2021 году 20% опрошенных, автокредит - 15%, потребительский кредит - 21%. При этом ипотеку недавно взяли 5%, автокредит - 2%, потребительский кредит - 7% опрошенных.

Почти половина жителей Приволжья 42% считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 5 тысяч рублей, 40% готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей каждый месяц, 14% от 15 до 25 тысяч рублей. Только 4% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.