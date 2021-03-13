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Происшествия

Сотрудники МЧС спасли вмерзшего в лед лебедя в Вадском районе

16 марта 2021 14:36  [67] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сотрудники МЧС спасли вмерзшего в лед лебедя в Вадском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно полученной информации, инцидент произошел на озере Вадское, которое также называется "Лебединым", так как на протяжении нескольких лет здесь зимуют семьи лебедей.

Одна из птиц вмерзла в лед озера и спасателям пришлось вырубать животное изо льда.

"Животное отнесли в сторожку очевидца, укутали в одеяло и оставили отогреваться. После того, как птица пришла в себя и почувствовала себя лучше, ее отнесли на озеро и отпустили", - отметил в региональном МЧС.

Напомним, что нижегородские спасатели поймали енота, сбежавшего из квартиры.

Пока хозяйка не забрала свое животное, нижегородские спасатели кормили енота пирожками и яблоками.

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Теги:
Животные МЧС
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