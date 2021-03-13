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Общество

Сдача детсада в ЖК "Гагаринские высоты" в Нижнем Новгороде переносится на апрель

16 марта 2021 15:15  [132] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сдача детского сада в ЖК "Гагаринские высоты" на 280 мест в Нижнем Новгороде переносится на апрель. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 16 марта 2021 года.

По словам Дмитрия Горбунова, техническая готовность здания составляет более 90%. Однако, есть отставание по бассейну. Не все необходимые материалы в настоящее время находятся на объекте.

Напомним, строительство детского сада занимается ООО "ПК "Феникс". Стоимость муниципального контракта - 232 млн рублей.

Здание планировалось построить в декабре 2020 года, затем в феврале. Дмитрий Горбунов отметил, что подрядчик получил штрафы за срыв сроков.

Сейчас ввод в эксплуатацию ожидается к 10 апреля. 

Ранее сообщалось, что детсад в ЖК "Гагаринские высоты" планируется открыть к концу мая 2021 года.

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Теги:
Городская дума Детсады Строительство
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