"ЛУКОЙЛ" принял участие в праздновании Масленицы в Кстове Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ" традиционно приняла участие в масленичных гуляниях, которые проходили на площади Ленина в Кстово. Об этом сообщает Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Для кстовчан была подготовлена обширная праздничная программа, фотозона и угощения. На площадке организовали специальную программу с аниматорами для детей.

"В этот день каждый кстовчанин смог окунуться в атмосферу русских гуляний, поучаствовать в веселых конкурсах, поводить хороводы с зажигательными скоморохами, ростовыми куклами и, конечно же, отведать масленичных лакомств", - говорится в сообщении.

В Центре общественных связей рассказали, что всех присутствующих на празднике угощали горячими блинами, пирогами с чаем и леденцами. Раздача производилась с учетом всех требований, обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания COVID-19.

С началом весны кстовчан и гостей города от компании "ЛУКОЙЛ" поздравил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

"От всей души поздравляю вас с исконно русским праздником - Масленицей! Это веселые проводы зимы с радостным ожиданием близкого тепла и пробуждения жизни. Пусть вместе с холодами уйдут все невзгоды, печали и тревоги, а этот светлый и радостный праздник принесет в каждый дом согласие и любовь! Пусть все ваши добрые дела и начинания будут всегда успешны, заветные мечты воплотятся в жизнь. Крепкого всем здоровья, мира, радости, благополучия и счастья!", - сказал Антон Гребень в своем поздравлении.

На память все желающие смогли сфотографироваться на фоне тематической фотозоны "Широкая Масленица". Кульминацией последнего дня Масленой недели стало сожжение соломенного чучела, символизирующего зиму.