Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в программе "МСП: Акселератор инноваций" Бизнес

АО "Корпорация "МСП" совместно с компанией "Иннопрактика" открывают прием заявок на участие в программе "МСП: Акселератор инноваций". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программа предназначена для быстрорастущих компаний в сфере инноваций, имеющих запрос на расширение рынков сбыта и масштабирование своего бизнеса.

Заявки на участие принимаются от компаний малого и среднего предпринимательства, ведущих свою деятельность не менее четырех лет в одной из приоритетных отраслей, а также имеющих на балансе результаты интеллектуальной деятельности. Совокупный среднегодовой темп роста выручки компании-участника должен составлять за период 2016-2019 гг. (2017-2020 гг.) не менее 10%. Также компания должна иметь в штате минимум трех сотрудников на ключевых позициях.

По результатам отбора 100 заявителей смогут принять участие в обучающих вебинарах и онлайн-отборе.

Также в рамках программы "МСП: Акселератор инноваций" пройдет питчинг-сессия – презентация проектов участников, по результатам которой 50 лучших компаний получат возможность стать участниками основной акселерационной программы, итоговым мероприятием которой станет демо-день, где участники смогут презентовать результаты работы в акселераторе перед приглашенными экспертами и потенциальными партнерами, а также поделиться стратегией развития бизнеса.

Напомним, обо всех мерах поддержки предприниматели могут узнать в центре "Мой бизнес", открытом в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.