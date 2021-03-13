План по защите населения от весеннего паводка утвержден в Нижнем Новгороде Общество

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План мероприятий по защите населения от воздействия весеннего паводка утвержден в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском МКУ "Управление ГОЧС".

Ответственным лицам поручено подготовить инженерные сооружения для своевременной откачки паводковых вод. В городе создано восемь противопаводковых отрядов. Планируется, что в ликвидации подтоплений может быть задействовано до 465 человек, до 173 единиц техники и 10 единиц плавательных средств.

Для граждан, попавших в зоны затопления, предусмотрено 64 пункта временного размещения.