В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
16 марта 2021 19:18  [54] Нижний сегодня: главные события дня
16 марта 2021 19:01  [73] План по защите населения от весеннего паводка утвержден в Нижнем Новгороде
16 марта 2021 18:41  [80] Ремонт дороги между Семеновским и Ковернинским районами обойдется в 200 млн рублей
16 марта 2021 17:45  [93] Нижегородцев приглашают к участию в проекте "Экологическая культура. Мир и согласие"
16 марта 2021 17:38  [166] Куда нижегородцы могут обратиться в случае паводка?
16 марта 2021 17:19  [9589] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 16 марта)
16 марта 2021 17:05  [113] "ЛУКОЙЛ" принял участие в праздновании Масленицы в Кстове
16 марта 2021 16:37  [149] Администрации районов Нижнего Новгорода отчитались о вывозе снега и откачке воды с улиц 16 марта
16 марта 2021 15:37  [128] "Уровень регистрируемой безработицы в регионе продолжает снижаться", - Глеб Никитин
16 марта 2021 15:15  [199] Сдача детсада в ЖК "Гагаринские высоты" в Нижнем Новгороде переносится на апрель
Общество

План по защите населения от весеннего паводка утвержден в Нижнем Новгороде

16 марта 2021 19:01  [73] Общество

Фото: Соцсеть (Архив)

План мероприятий по защите населения от воздействия весеннего паводка утвержден в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском МКУ "Управление ГОЧС".

Ответственным лицам поручено подготовить инженерные сооружения для своевременной откачки паводковых вод. В городе создано восемь противопаводковых отрядов. Планируется, что в ликвидации подтоплений может быть задействовано до 465 человек, до 173 единиц техники и 10 единиц плавательных средств.

Для граждан, попавших в зоны затопления, предусмотрено 64 пункта временного размещения.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Паводок
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph