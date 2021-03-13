Нижний сегодня: главные события дня Общество

Проект дублера пр. Гагарина прошел госэкспертизу

Проект дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу. При этом источник финансирования строительства новой дороги еще не определен.

Центральную площадь Нижегородского кремля благоустроят за 236 млн рублей

Подрядчику необходимо провести демонтажные работы, устроить ливневую канализацию и систему автоматического полива, отремонтировать сети наружного освещения и архитектурной подсветки, заменить покрытие. Брусчатку, плиты и бордюры предполагается выполнить в граните. Цвет покрытия должен сочетаться с существующим благоустройством Кремля.

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 16 марта COVID-19

По данным на 16 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 102 581 человека, в том числе 348 новых случаев заболевания выявлено за прошедшие сутки, а днем ранее - 353 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 16 марта, как и днем ранее, составляет 0.97.

Заболеваемость ОРВИ среди нижегородцев ниже эпидпорога на 23%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Нижегородской области в настоящее время ниже эпидемиологического порога на 22,8%. Сейчас в регионе циркулируют такие вирусные инфекции, как COVID-2019, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и парагрипп. Вирусы гриппа до сих пор не регистрировались.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 35 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 35 районах Нижегородской области. Всего в Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено более, чем в половине районов области. Стоит отметить, что вчера таких районов было 34. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 102 581 человека, из которых 45 161 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 57 420 – за пределами областного центра.

Основной этап рекультивации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде стартует в апреле

Основной этап рекультивации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде стартует в апреле. Подготовительные работы, которые начались в январе текущего года, близятся к завершению. В том числе, подрядчик произвел плановый пуск спецтехники "Грохот". С его помощью отходы извлекаются из тела свалки и сортируются по фракциям.