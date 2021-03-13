Более 230 млн рублей выделено на благоустройство набережной р. Вичкинзы в Дивеево Экономика

Проектная документация благоустройства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 230 млн рублей выделено на благоустройство набережной р. Вичкинзы в Дивеево. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, за эту сумму необходимо будет провести мощение тротуара, установить наружное освещение, а также лавочки, урны и малые архитектурные формы. Также компании-подрядчику нужно будет провести озеленение территории близ реки Вичкинзы.

Реализация данных мероприятий является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 235, 8 млн рублей. Средства будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

Все работы должны быть выполнены с момента заключения контракта до 1 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что расчистка русла Вичкинзы в Дивеевском районе идет с опережением графика.